Marmara’da 65 yılın en kurağı yaşandı: Temmuzda yağışlar yüzde 71 azaldı

Türkiye genelinde temmuz yağışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71 oranında azaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, uzun yıllar temmuz yağış ortalaması metrekareye 15,6 kilogram olurken, bu yıl aynı dönemde yalnızca 9,6 kilogram yağış düştü. Geçen yıl temmuz ayında bu miktar 32,7 kilogramdı.

Marmara’da 65 yılın en kurak temmuzu yaşandı

Yağışlar, Marmara Bölgesi, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz’in doğusu dahil birçok bölgede normallerin altında seyretti.

Marmara Bölgesi’nde yağışlar yüzde 95 azalarak son 65 yılın en düşük seviyesine geriledi. İstanbul’da temmuz ayında sadece 1 gün yağmur görüldü. Yalova ise hiç yağış almayan tek il olarak kayıtlara geçti.

Yağış dağılımında büyük farklar var

Rize, metrekareye 89 kilogramla en fazla yağış alan il oldu. Mersin ve Karaman’da yağışlar normalinin iki katına çıkarken, Yalova’da yüzde 100 azalma yaşandı.

Bartın, Bursa, İzmir, Bolu, Balıkesir ve Çanakkale gibi birçok ilde de son yılların en düşük temmuz yağışları ölçüldü.

Yağışlı gün sayısı azaldı

Türkiye genelinde temmuzda ortalama yağışlı gün sayısı 2,8 olarak gerçekleşti.

Karadeniz’in doğusunda bu sayı 10-15 güne kadar çıkarken, İstanbul, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Mardin gibi illerde yer yer 1 güne kadar düştü.