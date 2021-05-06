Marmara'da deniz salyası kıyıya da vurdu

Tekirdağ'da deniz salyası (müsilaj) olarak adlandırılan beyaz tabaka kıyıda da birikti.

Deniz salyası kaynaklı tabaka, son günlerde kıyılarda birikerek ilginç bir görüntü oluşturuyor.

Beyaz tabaka Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçesi kıyılarında yoğunlaştı.

Beyaz tabakanın deniz suyu sıcaklığının artmasına paralel olarak görüldüğü belirtiliyor. Bu durumun doğal olduğu, herhangi bir kimyasal kirliliğin söz konusu olmadığı ifade ediliyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, ilk defa deniz salyasının bu kadar uzun süre etkili olduğunu söyledi.

Bu durumun en çok balıkçıları etkilediğini anlatan Pehlivanoğlu, "Deniz salyası balıkçıların korkulu rüyası haline geldi. Küçük tekne balıkçıları salya nedeniyle avcılığa devam edemiyor. Şarköy ilçesine kadar kıyılarda beyaz tabaka görülüyor." dedi.

"Atıklar arıtılmalı"

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi'nde salya görülmesine "fitoplankton" olarak adlandırılan tek hücreli bitkisel mikroorganizmaların aşırı şekilde artmasının neden olduğunu belirterek, deniz salyasını engellemek için evsel ve endüstriyel kaynaklı atıkların kesinlikle arıtımdan geçirilerek deşarj edilmesi gerektiğini söyledi.

Okyar, yaptığı açıklamada, deniz salyasının tamamen ekosistemde doğal olarak bulunan organizmaların ortam şartlarındaki bazı bozulmalar sonucunda aşırı artış göstermesinden meydana geldiğini söyledi.