Marmara’da fırtına alarmı: İstanbul ve çevresine uyarılar geldi

Marmara Bölgesi’nde yarından itibaren İstanbul ve çevresinde kuvvetli rüzgar ile fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmesine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Yetkililer; ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile kar örtüsü bulunan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.