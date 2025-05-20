Marmara'da kirliliğe neden olan işletmelere yaklaşık 2 milyar TL'lik ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele çerçevesinde 6 Haziran 2021 tarihinde devreye alınan 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı doğrultusunda 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme faaliyetlerini sürdürüyor.

4 yılda binlerce ceza uygulandı

Planın yürürlüğe girmesinden bu yana Marmara Denizi ve kıyısındaki illerde toplam 38 bin 934 tesis ve 233 bin 354 deniz aracı denetimden geçirildi. Bu süreçte 2 bin 91 tesise ve 805 deniz aracına toplamda 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca çevre kirliliği nedeniyle 268 tesisin faaliyetleri durduruldu.

Atık suların arıtılmadan denize verildiği tespit edildi

2025 yılı Ocak ayı içerisinde Marmara'ya kıyısı bulunan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da toplam 447 atık su üreticisi tesis denetlendi. Denetimler kapsamında, atık su deşarjı yapan 360 tesisten numuneler alındı. Yapılan analizler sonucunda 62 örneğin sınır değerlerin üzerinde kirlilik içerdiği belirlendi. Bununla birlikte, 11 belediye ve işletmenin atık suları arıtmadan doğrudan denize boşalttığı tespit edildi.