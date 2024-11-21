Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal edildi
Marmara'da, şiddetli lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İDO ve BUDO'nun yanı sıra Şehir Hatları A.Ş. de birçok seferinin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul'da da elverişsiz hava şartları nedeniyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Adalar-Beşiktaş hattındaki seferler ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.
Marmara'da, şiddetli lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor. Şiddetli fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri öğlene kadar karşılıklı olarak iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.
Şehir hatları seferleri iptal
Şehir Hatları seferlerine de hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Şehir Hatları A.Ş., iptal edilen seferleri şöyle sıraladı:
"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş Hattı, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."