Marmara'da müsilaj geri döndü: Erdek kıyıları etkilendi
Balıkesir’in Erdek ilçesinde deniz yüzeyinde yeniden müsilaj görüldü. Liman içi ve kıyı bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, teknelerin etrafında tabaka oluşturdu.
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Balıkesir'in Erdek ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj oluştu.
Erdek Körfezi'nin Çuğra mevkisi kıyıları ile liman içinde müsilajın yoğunlaştığı görüldü.
Limandaki teknelerin etrafını saran müsilaj, su yüzeyinde tabaka oluşturdu.
Çevre sakinlerince fark edilen müsilaj, bölgedeki etkisini sürdürüyor.