Marmara'da sıcaklık artıyor
Bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken bölgede sıcaklık, mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Bölgede rüzgarın kuzeybatı, zamanla doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA