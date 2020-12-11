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Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Sabah, Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul çevrelerinde, gece ise Trakya'da yağmur ve sağanak bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.