Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.
Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede yer yer pus ve sis bekleniyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.