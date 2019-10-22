ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap