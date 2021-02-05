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Marmara'da sıcaklıklar 10 derece yükselecek

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Yer yer pus ve sisin hakim olacağı bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.