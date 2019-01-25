Marmara'da sıcaklıklar artacak

25 Ocak 2019

Marmara Bölgesi'nin genelinde sıcaklıkların, mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısında öğle saatlerinden itibaren, doğusunda ise gece saatlerinde olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren ise zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Tunceli, Ağrı'da aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevresinde ise karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 1, Erzincan'da 2, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 2, Ardahan ve Erzurum'da 3, Ağrı'da 8, Kars'ta 10 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının da Iğdır ve Erzincan'da 6, Tunceli'de 4, Erzurum'da 2, Ardahan'da 1, Kars ve Ardahan'da sıfırın altında 1 derece olması öngörülüyor.

Etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlıkları Kars'ta 12, Ardahan'da 16, Erzurum'da 20, Ağrı'da 28, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 71, Ergan'da 86, Palandöken'de 90 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA