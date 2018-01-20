Marmara'da sıcaklıklar artıyor
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, öğleden sonra Trakya kesiminin, gece ise İstanbul ve çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğleden sonra Trakya kesiminin, gece saatlerinde ise İstanbul ve çevrelerinin yağmurlu geçmesi öngörülüyor.
Yağışların gece Trakya'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ayrıca, bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılıyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14
Bursa: Az bulutlu, zamanla çok bulutlu 13
İzmir: Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı ve az bulutlu 15
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı bulutlu 13
Trabzon: Parçalı bulutlu 12
Erzurum: Çok bulutlu 0
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 10
Kaynak: AA