Marmara'da sıcaklıklar artıyor

20 Ocak 2018

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, öğleden sonra Trakya kesiminin, gece ise İstanbul ve çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğleden sonra Trakya kesiminin, gece saatlerinde ise İstanbul ve çevrelerinin yağmurlu geçmesi öngörülüyor.

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Yağışların gece Trakya'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca, bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılıyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14

Bursa: Az bulutlu, zamanla çok bulutlu 13

İzmir: Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 13

Trabzon: Parçalı bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 10

Kaynak: AA