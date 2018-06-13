Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.
Bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın bölgede doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.