Marmara'da sis ve don etkili

29 Ocak 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, ülke genelinde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Marmara'da sis ve don

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya Kesimi ile güneydoğu kesimlerinde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 10

İzmir: Az bulutlu ve açık 13

Ankara: Çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 4

Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Eskişehir: Parçalı bulutlu 6

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri hafif kar yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3

Gaziantep: Az bulutlu ve açık 11