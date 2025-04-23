Marmara'daki 'deprem fırtınası' sürüyor! Son 3 saatte 47 deprem oldu

Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler üst üste İstanbul ve çevre illeri sarsmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, saat 12.13’te meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından, sonraki 3 saat içerisinde 46 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Böylece toplam deprem sayısı 47’ye ulaştı.

Depremlerin en küçüğü 1,6 büyüklüğünde ölçülürken, en büyüğü saat 12.49’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı oldu. Özellikle 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul genelinde ve çevre illerde güçlü şekilde hissedildi.

Depremlerin derinliği 6-15 kilometre arasında değişti. Sarsıntılar özellikle Silivri ve Büyükçekmece açıklarında yoğunlaştı. Uzmanlar, bu tür yoğun artçı hareketlerin bölgedeki fay hattındaki enerji boşalmalarının sürdüğünü gösterdiğini belirtiyor.

AFAD ve ilgili kurumlar sahadaki gözlemlerini ve analizlerini sürdürürken, vatandaşlara resmi açıklamalar haricindeki bilgilere itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.