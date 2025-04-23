Marmara'daki deprem sonrası AFAD'tan vatandaşlara uyarı
Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ve devam eden artçıların ardından AFAD vatandaşları uyardı. AFAD, riskli binalara girilmemesi gerektiğini söyledi.
Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ve devam eden artçıların ardından AFAD'dan vatandaşlara uyarı geldi.
AFAD, İstanbul ve çevre illerden hissedilen depremin ardından resmi sosyal medya hesapları üzerinden deprem sonrası yapılması gerekenlere yönelik önemli uyarılar paylaştı.
Uyarıda şunlar kaydedildi:
"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."
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