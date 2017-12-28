Marmara'nın batısında yağış bekleniyor

28 Aralık 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esecek.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, Edirne ve Kırklareli'nin aralıklı yağmurlu, Tekirdağ çevrelerinin geceden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgenin doğusunda gece ve sabah yer yer sis ile pus hadisesi öngörülürken rüzgar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esecek.

Meteoroloji'den 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava, yarın sabaha kadar parçalı bulutlu geçecek. Bölgede gece ve sabah saatlerinde havanın yer yer sisli ve puslu olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarlar değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Vatandaşlar ile ilgililere, gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda yaşanması muhtemel aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8

İstanbul: Parçalı bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13