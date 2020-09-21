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Marmaray seferleri durduruldu

Marmaray seferler geçici olarak durduruldu.

Marmaray seferleri durduruldu
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Marmaray hattını besleyen Kazlıçeşme-Yenikapı arasındaki yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.

Ekipler arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

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