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Marmaray seferlerinde neden aksama yaşanıyor?

Marmaray seferlerinde aksama yaşanırken Marmaray tarafından yapılan açıklamada bakım çalışması olduğu belirtildi. İşçi sendikaları ise kamu işçilerine yönelik toplu sözleşmede anlaşma sağlanamaması üzerine açıklanan eylem takvimine bağlı olarak 1 günlük iş bırakma eylemleri yaptıklarını belirtti.

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Marmaray seferlerinde neden aksama yaşanıyor?
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) bağlı Marmaray seferlerinde aksama yaşandı.

Marmaray tarafıdan yapılan açıklamada bakım çalışması olduğu belirtilirken, sendikalardan yapılan açıklama kamu işçilerinin eylemde olduğu belirtildi.

Marmaray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Genel bakım çalışması yapılacağından, Pendik-Ataköy arası çalışan trenlerimiz 17 Temmuz 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arası çalışmaktadır" denildi.

İşçiler '1 günlük iş bırakma eylemi' diyor

Tren Makinistleri Platformu ve Demir-Yol İş Sendikası işlerin eylemde olduğunu kaydetti.

Tren Makinistleri Platformu paylaşımında işçilerin görsellerini paylaşarak "Marmaray'da görev yapan Kamu işçisi tren makinistleri eylem senaryoları kapsamında Marmaray trenlerinde 1 günlük iş bırakma eylemlerini gerçekleştiriyor" denildi.

Demir-Yol İş Sendikası ise X hesabından "Marmaray'da görev yapan Kamu işçisi tren makinistleri eylemlerine devam ediyor. Marmaray trenlerinde 1 günlük iş bırakma eylemi başladı. Bu yaşananların sebebi kamu işçilerine teklif edilen sefalet zammı. Kamu Çerçeve Protokolü 8 aydır imzalanamıyor" ifadeleriyle paylaşılan bir görüntüyü yeniden paylaştı.

Türk-İş eylem takvimi açıklamıştı

Hükümet kamu işçilerine yönelik toplu sözleşmede 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam teklif etmiş, sendikalar bu teklifi kabul etmemişti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), toplu iş sözleşmeleri sürecinde anlaşmaya varılamamasının ardından eylem planını açıklamıştı.

Türk-İş tarafından açıklanan eylem planına göre 17 Temmuz 2025'te (bugün) bir günlük iş bırakma eylmeleri yapılacaktı.

Son olarak dün Türk-İş, "Bu akşam Cumhurbaşkanlığında komisyonla yapılan görüşmenin sonucunda kamu çerçeve protokolü için olumlu bir netice elde edilememiştir. Eylemlerimiz devam etmektedir" açıklamasında bulunmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA