Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceğini bildirdi.
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Şirketin Twitter hesabından, yolculara duyuru yapıldı.
Açıklamada, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi.
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