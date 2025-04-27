Marmaray ve Avrasya Tüneli'nde tedbirler olası en büyük depreme göre alındı

Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Marmaray ve Avrasya Tüneli'nin kaydedilen en büyük depremlere dayanacak şekilde inşa edildiğini açıkladı.

Eyigün, yaptığı açıklamada projelerde "depreme karşı dayanıklılık" kriterinin en başta gözetildiğini vurguladı. Marmaray'ın farklı zemin karakterlerine sahip bölgelerden geçtiğini belirten Eyigün, özellikle kayadan yumuşak zemine geçiş noktalarında sismik izolatörlerle güçlendirme yapıldığını söyledi. Avrasya Tüneli'nde ise çelik ve kauçuktan imal edilen, hem yatay hem dikey hareketleri absorbe edebilen özel 9 metrelik izolatörler kullanıldığını ifade etti.

Yüzlerce yıl ömür hedefi

Yapıların yalnızca 50-60 yıllık standart bina ömrü değil, yüzlerce yıl ayakta kalacak şekilde inşa edildiğini vurgulayan Eyigün, "Boğaz'ın altına her gün yüz binlerce insanın geçtiği bir yapı yerleştiriyoruz. Bunun uzun ömürlü olması şart." dedi. Eyigün ayrıca Marmaray'da deprem sırasında üç alarm seviyesi (sarı, turuncu ve kırmızı) bulunduğunu, bu sistemin 7/24 aktif olduğunu kaydetti.

Son depremde hiçbir hasar oluşmadı

Eyigün, son İstanbul depreminde Marmaray ve Avrasya Tüneli'nde hiçbir hasar oluşmadığını belirtti. Avrasya Tüneli'nde kullanılan sismik izolatörlerin deprem sırasında sadece milimetrenin üçte biri kadar esneme gösterdiğini, bu durumun yapıların dayanıklılığını ve mühendislik hesaplarının doğruluğunu ortaya koyduğunu ifade etti.