Marmaray ve köprüler depreme dayanıklı

Japon Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki’nin de katılacağı çalışmalarda doğru bina yapımı, güçlendirme, yalıtım gibi konularda inşaat ustaları ve müteahhitlerle toplantılar düzenlenecek.

28 Eylül’de yola çıkacak KYK Eğitim TIR’ının ilk durağı Hatay olacak. Projenin duyurulduğu basın toplantısında konuşan KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Onur Sürmeli, Türkiye’nin yüzde 92, nüfus yoğunluğu olarak da halkın yüzde 95’inin deprem kuşağı altında yer aldığına işaret ederek, “O nedenle depreme karşı ‘dayanıklı yapılar oluşturmak’ hepimiz için hayati önem taşıyor” diye konuştu.

Su yalıtımı yetersiz

Kahramanmaraş depremi sonrasında, bölgedeki hasarlı ve yıkılan binalarda yapılan inceleme sonuçlarının, Marmara depremi ile benzerlik gösterdiğine işaret eden Sürmeli, “Hatalı projeler, bilinçsiz uygulamalar, denetim yetersizliği ve su yalıtımına yeterli önemin verilmemesi başta geliyor. Bu hataların tekrarlanmaması için hepimizin üzerine düşeni ivedilikle yapması gerekiyor” dedi.

Deprem bilincinin oluşturulması için eğitim TIR’ı ve otobüsüyle afet bölgesini etkileyen bölgelerde eğitim çalışmaları yapacaklarını açıklayan Sürmeli, “Bu amaç doğrultusunda, Yüksek İnşaat Mühendisi ve Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki’nin önderliğinde, deprem bölgesinde, depreme karşı ne yapmamız gerektiği, yapılarımızı yeniden inşa ederken veya güçlendirirken nelere dikkat etmemiz gerektiği üzerinde duruyor ve yapılarımızı depreme karşı korumak için adım atıyoruz” dedi. Sürmeli, yeni yapılarda karbon fiber kumaşla güçlendirme örneklerinin de anlatılacağını belirtti.

Bina maliyeti 1.500 TL

Gölcük depreminde binaların yüzde 67’sinin su izolasyonu olmamasından yıkıldığına işaret eden Sürmeli, “O dönemde bilinçli müteahhitler su izolasyonunu devlet demese bile yapmış. Ancak her şeyi devletten beklememek lazım. 20 dairelik bir apartmanda, daire başına bin 500 lira maliyeti var” ifadelerini kullandı.

50 yıllık binalar yenilenmeli

Yüksek İnşaat Mühendisi ve Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki, Japonya gibi Türkiye’nin de bir deprem ülkesi olduğunu belirterek, Türkiye’de eski yönetmeliğe göre yapılan 50 yıllık binaların yenilenmesi gerektiğini söyledi. Depreme karşı üç öneride bulunan Yoshinori Moriwaki, riskli binaların acil yenilenmesi gerektiğini, ilköğretim okullarına depremden korunmaya yönelik eğitimin başlatılması ve müteahhitlerin bilinçlendirilmesi olduğunu söyledi. Toplantıda köprü ve Marmaray’ın depreme dayanıklılığına yönelik bir soru üzerine Moriwaki, “1.Köprü, 2.Köprü, Osmangazi Köprüsü, Mecidiyeköy Viyadük için olası bir depreme dayanıklı, sıkıntı yok” dedi. Yoshinori Moriwaki, söz konusu projelerin denetiminde yer aldığını sözlerine ekledi.