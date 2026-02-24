Marmara’ya yağmur, Doğu’ya kar uyarısı: Yüksek kesimlerde çığ riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Özellikle gece saatlerinden itibaren bazı bölgelerde kar etkisini artıracak.

Doğu’da çığ tehlikesi var

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don oluşması bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara’da akşam sağanakları

Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde başlayacak yağışların, akşam saatlerinden itibaren bölge geneline yayılması bekleniyor. İstanbul ve Kocaeli’nde akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak görülecek. Gece saatlerinde Bilecik’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olabilir.

Ege’de gece yağış başlıyor

Kuzey Ege’de yağışlar gece saatlerinde başlayacak. İzmir’de gece sağanak beklenirken, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Muğla ve Afyonkarahisar’da ise hava parçalı bulutlu olacak.

İç Anadolu’da yağmur ve kar geçişi

Ankara ve Eskişehir’de gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Konya’da parçalı bulutlu hava hakim olurken, Sivas’ta çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

Batı Karadeniz’de buzlanma riski

Akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz genelinde yağış etkili olacak. Kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Doğu Anadolu’da kar etkili

Bölgenin doğusunda sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Van’da akşam saatlerinde yağışın karla karışık yağmura dönüşmesi öngörülürken, Kars’ta sabah saatlerinde hafif kar yağışı görülebilir. Bölge genelinde buzlanma ve don olayına karşı uyarı yapıldı.

Güneydoğu’da sabah yağışı

Batman ve Siirt çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa’da ise parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle çığ riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması ve güncel uyarıları takip etmesi gerektiğini belirtti.