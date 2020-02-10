Marmaray'a yüzde 35 zam

10 Şubat 2020

Marmaray geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren zam yapıldı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından metro, metrobüs ve İETT ücretlerine yapılan yüzde 35 zam uygulamasını TCDD de Marmaray geçişleri için gece 00:00'dan itibaren yürürlüğe aldı.

Zam sonrasında 1 ila 7 istasyon tam geçişi 2.60 TL'den 3.50 TL'ye yükseltildi. 1-43 istasyon arası geçiş 7.75 TL oldu.

Yeni tarife şöyle:

1-7 durak: 3.50 TL

8-14 durak: 4.50 TL

15-21 durak: 5.20 TL

22-28 durak: 6.00 TL

29-35 durak: 7.00 TL

36-43 durak: 7.75 TL

TCDD, zammı kendilerinin yapmadığını belirterek UKOME kararı gereği Marmaray'da geçiş ücretlerinin artırıldığını belirtti. Açıklamada, "UKOME kararı gereğince Marmaray'da geçiş ücretleri artırıldı. Bu konuda TCDD'nin herhangi bir yetkisi yoktur. UKOME kararı uygulandı. TCDD sadece işletmeyi yapıyor" denildi.

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