İstanbul Maltepe'de Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda çocuklarının yanında darbedilen babanın burnun kırılmasına yol açan ve sosyal medyada gündem olan saldırı olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Yanında çocukları olan babayı darp eden şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan biri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildirken, diğer şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay nasıl gerçekleşti?

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. (46) isimli kişi ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan bir başka yolcu E.D. (50), D.E.'ye tartışmanın büyümesi sonucunda saldırdı.

Kavgaya sonradan dahil olan İ.A. (22) isimli yolcunun da araya girmesiyle arbede büyüdü.

Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Babanın burnu kırıldı

Kavgada darbedilen D.E., hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi. D.E.'nin şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise olay sonrası yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

E.D. hakkında ise "kasten yaralama" suçundan başlatılan adli işlemlerin ardından gözaltına alındı. E.D., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülere tepki yağdı!

Olayın görüntüleri dün sosyla medya hesaplarında kısa süre içerisinde hızla yayılırken büyük tepki topladı.

Görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, çocuklarının yanında babaya saldırılmasını kınadı.

Babaya saldıran şahısların kişisel bilgileri sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, 'mavi gömlekli' olarak nitelendirilen İ.A. isimli saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterildi.

Mustafa Sarıgül de olaya tepki gösterdi. Sarıgül, video paylaşımıyla yaptığı açıklamada "İnsanlık utancı bir olay yaşandı. Bir ahlaksız çocuklarının önünde bir babaya tokat attı. O tokat, o babaya değil, bütün Türkiye'ye atıldı. Bu alçak en ağır cezayı almalıdır. Takip edeceğim" dedi.