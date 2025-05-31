Marmaray'da çocuklarının yanında babayı darbeden şahıs tutuklandı

İstanbul Maltepe'de Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda çocuklarının yanında darbedilen babanın burnun kırılmasına yol açan ve sosyal medyada gündem olan saldırı olayında şahıslardan biri tutuklandı.

Maltepe'de Marmaray'da yolculuk sırasında yer verme tartışmasında, yanında çocukları olan bir babayı darp eden şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saldırganlardan E.D. (50), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Neden kavga çıktı? Ne oldu?

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. (46) isimli kişi ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında trende bulunan bir başka yolcu E.D. (50), D.E.'ye tartışmanın büyümesi sonucunda saldırdı.

Kavgaya sonradan dahil olan İ.A. (22) isimli yolcunun da araya girmesiyle arbede büyüdü. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaşanan saldırı tren yolcuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kavgada darbedilen D.E., hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi. D.E.'nin şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise olay sonrası yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu E.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.