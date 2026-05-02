Marmaray’da gece ulaşımına yeni düzen

İstanbul’un en yoğun kullanılan toplu ulaşım hatlarından Marmaray, yolcu trafiğini daha dengeli yönetmek ve hatlar arası bağlantıyı güçlendirmek amacıyla sefer planında güncellemeye gitti.

Resmi duyurulara göre, daha önce sadece cuma ve cumartesi geceleri uygulanan bazı ek seferlerin artık haftanın tüm günlerine yayılması kararlaştırıldı.

Beklemeden Marmaray hattına aktarma yapılacak

Yapılan düzenlemenin temel amacı, özellikle Ankara-İstanbul hattında seyahat eden Yüksek Hızlı Tren yolcularının yaşadığı ulaşım sorunlarını azaltmak olarak öne çıkıyor. Ankara’dan saat 19.50’de hareket eden ve gece 23.58’de Söğütlüçeşme’ye varan yolcular, yeni planlama sayesinde beklemeden Marmaray hattına aktarma yapabilecek.

Bu adımla birlikte şehirler arası demiryolu ulaşımı ile kent içi raylı sistemler arasındaki entegrasyonun daha üst seviyeye taşınması hedefleniyor.

Artan yolcu talebi ve gece saatlerinde yükselen ulaşım ihtiyacı doğrultusunda hayata geçirilen uygulama, 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla kalıcı olarak devreye alınacak.

Yeni düzenlemeye göre ek sefer saatleri ise şöyle:

Gebze - Halkalı yönü: 23.20

Halkalı - Gebze yönü: 23.28