Marmaray'da iki çocuğunun yanında babayı darp etmişti! 4 yıla kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mayıs'ta Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan D.E.'nin uğradığı fiziki saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"Bağırman doğru olmadı, usulünce uyarabilirdin"

İddianameye göre, D.E. olay günü iki çocuğuyla birlikte Marmaray'a bindiği sırada, vagon kapısı önünde duran Z.A. ile arasında sözlü bir tartışma başladı. Z.A.'nın tartışma sırasında ağlaması üzerine, trende yolcu olarak bulunan şüpheli E.D., D.E.'ye "Bayan şahsa bağırdın, ağlıyor. Herkesin içerisinde bu şekilde bağırman doğru olmadı, usulünce uyarabilirdin" dedi.

Bu sözlerin ardından başka bir yolcu olan ve hakkında takipsizlik kararı verilen İ.A. da tartışmaya dahil oldu. E.D.'nin D.E.'yi kavgaya çağırdığı, ancak yanında çocukları olduğu için D.E.'nin trenden inmediği belirtildi. Buna rağmen E.D.'nin müştekiyi dışarı çekmeye çalıştığı ve yüzüne yumruk atarak trenden indiği kaydedildi. Olayın ardından D.E.'nin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

"O anki gerginlikle yumruk attım"

Şüpheli E.D., ifadesinde, Z.A.'ya bağırılması nedeniyle D.E. ile tartıştığını, D.E.'nin kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, 'o anki gerginlik'le yumruk attığını söyledi.

4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Adli Tıp Kurumu raporuna göre D.E., kemik kırığına neden olan ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandı. Şüpheli E.D. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Öte yandan, Z.A.'nın da kendisine hakaret ettiği iddiasıyla D.E.'den şikayetçi olduğu ve D.E. hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.