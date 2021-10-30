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Marmaray'da intihar vakası

İstanbul'da Bostancı İstasyonundaki intihar vakası nedeniyle Marmaray seferlerinde aksama yaşandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Marmaray'ın Bostancı İstasyonundaki intihar vakası dolayısıyla seferlerde aksama olduğu, savcılık incelemesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bostancı İstasyonunda saat 18.18'de meydana gelen intihar vakası nedeniyle trenler tek hatta işletildiğinden seferlerimizde aksamalar meydana gelmiştir. Cumhuriyet savcılığının olay yeri incelemesinin ardından seferlerimiz normale dönmüştür."