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Marmaray'da seferler normale döndü

Marmaray'da bir yolcunun yangın butonuna basması sonucu aksayan seferlerin normale döndüğü bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Marmaray’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmaray Üsküdar istasyonunda bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna basması sonucu yangın alarmı devreye girmiş, otomatik istasyon boşaltma anonsu yapılmıştır. Asılsız alarm kısa sürede iptal edilmiştir. Trenlerimizde aksama olmadan seferlerimiz devam etmektedir."

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