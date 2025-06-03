Marmaray'daki saldırıda yeni gelişme! Genç kız yumruk yiyen babadan şikayetçi oldu
İstanbul Maltepe’de Marmaray’da yaşanan yumruklu saldırıya ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Saldırı öncesi tartıştığı belirtilen 18 yaşındaki genç kız, çocuklarıyla birlikte seyahat eden Deniz Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Genç kız, Eroğlu’nun kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Tartışmaya dair yeni görüntülerde, olay anında yolcuların müdahalesi ve genç kızın ağlayarak istasyondan ayrıldığı görüldü.
İstanbul Maltepe'de geçtiğimiz hafta Marmaray'da yaşanan yumruklu saldırıya dair yeni bir gelişme yaşandı. İki çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz Eroğlu'na saldırıdan önce sözlü tartışma yaşadığı 18 yaşındaki genç kızın, Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Yumruk atan saldırgan tutuklanmıştı
Olay, 30 Mayıs Cuma günü Marmaray'da meydana gelmiş, Eroğlu'nun tartıştığı E.D. (50) isimli yolcunun yumruklu saldırısına uğraması büyük yankı uyandırmıştı. Saldırgan E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Gelişen süreçte, saldırı öncesinde yaşanan tartışmanın taraflarından biri olan genç kız, Deniz Eroğlu'nun kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Tartışma anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, çevredeki yolcuların olaya müdahale ettiği ve genç kızın gözyaşları içinde istasyondan çıktığı görülüyor.