Marmaray'daki saldırıda yeni gelişme! Genç kız yumruk yiyen babadan şikayetçi oldu

İstanbul Maltepe'de geçtiğimiz hafta Marmaray'da yaşanan yumruklu saldırıya dair yeni bir gelişme yaşandı. İki çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz Eroğlu'na saldırıdan önce sözlü tartışma yaşadığı 18 yaşındaki genç kızın, Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Yumruk atan saldırgan tutuklanmıştı

Olay, 30 Mayıs Cuma günü Marmaray'da meydana gelmiş, Eroğlu'nun tartıştığı E.D. (50) isimli yolcunun yumruklu saldırısına uğraması büyük yankı uyandırmıştı. Saldırgan E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Gelişen süreçte, saldırı öncesinde yaşanan tartışmanın taraflarından biri olan genç kız, Deniz Eroğlu'nun kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Tartışma anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, çevredeki yolcuların olaya müdahale ettiği ve genç kızın gözyaşları içinde istasyondan çıktığı görülüyor.