Marmaray'dan yeni yolcu rekoru! Ulaştırma Bakanı açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim 2013'te açılan ve hizmete girdiği günden bu yana 1 milyar 226 milyon yolcuyu taşıyan Marmaray'ın yeni yolcu sayısı rekorunu kırdığını belirtti.

20 Aralık 2024'te 743 bin 596 kişiye verdiği hizmetle Marmaray'ın yeni bir rekor kırdığını belirterek Uraloğlu, bir önceki rekorun bu yıl 24 Şubat'ta 737 bin 981 yolcuyla kırdığını hatırlattı ve hattın bir günde ortalama 600 bin vatandaşa hizmet verdiğine dikkati çekti.