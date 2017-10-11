Marmaray'la Avrasya Tüneli entegre oluyor

11 Ekim 2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, etüt proje çalışmaları başlayan Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi kapsamında deniz dibi sondajlarının gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu yılın sonunda proje çalışmaları tamamlanarak 2018'de yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapım ihalesine çıkılacak" dedi.



Vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılan teknik çalışmalar sonucu Marmaray ile Avrasya Tüneli'ni bir araya getirecek Üç Katlı Büyük İstanbul Treni Projesi'ni hayata geçireceklerini bildiren Arslan, şunları kaydetti:



"İncirli'den yer altına girecek raylı sistem, Mecidiyeköy'den, Zincirlikuyu'dan denizin altından geçecek, Söğütlüçeşme'den girip Kadıköy-Kartal'a, Marmaray'a bağlanmış olacak. Avrupa yakasında Hasdal'dan yer altına girecek tünel, aynı şekilde bu tünelle birleşecek, Anadolu yakasına geçtikten sonra da Çamlık'tan çıkarak TEM'e bağlanacak. Marmaray, Halkalı'dan Gebze'ye kadar bütün raylı sistemlerle entegre olarak gidiyor. Bu da onun bir benzeri olarak İncirli'den Sögütlüçeşme'ye kadar birçok raylı sistemle entegre olacak, günde 6,5 milyon yolcunun taşındığı raylı sistemleri entegre edecek. Çok önemli bir proje ve önemli mesafe katettik. Önümüzdeki yıl ihalesini gerçekleştirip, yapım süreçlerini başlatmış olacağız."

Kaynak: AA