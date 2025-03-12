Marmaris eski Belediye Başkanı Oktay'dan, mühürlenen otel inşaatıyla ilgili açıklama

Uzunyalı Sahili'ndeki bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Oktay, kendisine yönelik itibar suikastı düzenlendiğini, başkanlığı döneminde yasalara ve hukuka uygun davrandığını söyledi.

'Süreç benim görev süremde başladı'

İçmeler Mahallesi'ndeki "Sinpaş Kızılbük" isimli otel ve devre mülk inşaatını yapan firmaya, kendisi göreve gelmeden önce yasalar çerçevesinde verilmiş haklar olduğunu belirten Oktay, "Buradaki hiçbir süreç benim görev süremde başlamış değil. İlk mevzi imar planı 1986 ve 2005 yıllarında mevcut imar planları içine alınmış. En ufak bir emsal artışı söz konusu değil. Tüm imar hakları benden yıllar önce kanunlarla yerleştirilmiş haklardır." dedi.

'Günah keçisi ilan edildim'

Oktay kendisinin "günah keçisi" ilan edildiğini savunarak, "Bu inşaatla ilgili yıllar önce kesilmiş ruhsatlar var. Benden önce verilen ruhsat var. Bu ruhsat neden sorgulanmıyor sadece Mehmet Oktay ile ilgili dönem gündeme getiriliyor. Eğer bir yanlışlık varsa 2018 yılındaki ruhsat neden verilmiştir?" diye konuştu.

'Genel Merkez'in onayını aldım'

Kendi döneminin ilk gününden itibaren her şeyi partisi CHP'nin yetkililerine ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'na aktardığını dile getiren Oktay, şöyle devam etti:

"Sürecin en başında Genel Merkez'in onayını aldım, sonrasında tüm raporları düzenli olarak Genel Merkez'e ilettim. Her şey hukuki. Genel Başkan Yardımcımız, 'Başkan yasal olan neyse onu yapacaksınız' dedi. Sonrasında konu basında yer aldıktan sonra da tüm raporlarımı da sundum kendilerine."

Mehmet Oktay, gazetecilerin sorusu üzerine, bahsettiği genel başkan yardımcısının Seyit Torun olduğunu açıkladı.

'CHP bununla ilgili öz eleştiri yapmalı'

İnşaatla ilgili yargı sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Merkez yönetimi tarafından, şahsım ve iki arkadaşım ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildik. Kamu yönetimi ve idari bir durumla alakalı disipline sevk edilen ilk biz olabiliriz. Partimin tüzüğüne ve yasalara bağlı kaldım. Parti içindeki belli odaklar kişisel beklentilerinden, siyasi hesaplaşmadan dolayı benimle hesaplaşma içindeler. Partililiğimiz sadece üye formundan ibaret değildir. Partimiz Türkiye'de bugüne kadar en yüksek oyu aldığı Marmaris'te seçimi çok az bir farkla kazanabildi. CHP bununla ilgili öz eleştiri yapmalı."

Oktay, Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulduğunun hatırlatılması üzerine ise kendisine bununla ilgili henüz bir tebligatın ulaşmadığını kaydetti.