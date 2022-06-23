Marmaris yangınında 2. gün: Havadan müdahale yeniden başladı
Marmaris'te 2. gününe giren orman yangınında, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale tekrar başladı.
21 Haziran'da Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın 2. gününde devam ediyor.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi de başladı.
Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.
Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor. (İHA-AA)