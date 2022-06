Marmaris yangınında son durum

Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, Marmaris yangınında alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterler ile arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

İlk müdahale 8 dakika sonra yapıldı

Marmaris yangını konusunda sosyal medyadan açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 20.02'de başlayan yangına ilk müdahalenin 20.10'da yapıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi orman yangınına 1489 kamu çalışanının müdahele ettiğini açıkladı. Kirişçi, müdahalede, 172'si arazöz olmak üzere 362 araç, 17'si OGM'ye ait 39 iş makinasının görev yaptığını ifade etti.

Mehmetçikten söndürme çalışmalarına destek

Marmaris'te çıkan yangının söndürülmesi çalışmalarına mehmetçik, EGM, AFAD, Kızılay ve gönüllüler de destek verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı tarafından tespit edilen yangına Muğla Valiliği'nin talebi üzerine Aksaz Üs Komutanlığından su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürmek araçları ve personel gönderildi. Bölgeye İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak'tan destek ekipleri gönderildi.

Ayrıca bölgeye 2 mobil baz istasyonunun sevk edildi.

Bakan Soylu ve Kirişçi bölgede incelemelerde bulundu

Marmaris yangının ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bakanlara Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de eşlik etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Bakan Kirişçi, havadan incelemelerin ardından endişelenecek bir manzara olmadığını söyledi. Hava sıcaklığının yüksek olmadığını, nemin ise yüksek olduğunu belirten Kirişçi, "Tabii ki her an her şey değişebilir. Şu anki şartlar itibarıyla bizi çok endişelendirecek bir yangın değil. Netice itibarıyla geçtiğimiz yıl yaşanan hadiseler, bütün vatandaşlarımızı haklı olarak tedirgin ediyor. Ama müsterih olsunlar, özellikle hava araçlarımız, yer araçlarımız, insan kaynaklarımız bakımından çok daha iyi durumdayız." diye konuştu.

Bakan Soylu ise Marmaris yangını hakkında açıklamasında, "Bakanımızla geldikten sonra bir değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız, hem emniyet ve jandarmamız bir değerlendirme yapıyorlar. Doğal sebeple mi, yoksa bir kamp sebebiyle mi çıktı, yoksa bir sabotaj mı var? Bütün bunları değerlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişçi müdahalede geç kalındı iddialarına yanıt verdi

Sosyal medyada yer alan "helikopter ve uçakların zamanında yangına müdahale etmediği" yönündeki iddialarla ilgili olarak açıklama yapan Bakan Kirişçi, en güzel cevabı bölgedeki uçak ve helikopter seslerinin verdiğini ifade etti. Kirişci, "Tabii insanların ağzı fermuar değil ki çekesiniz, kapatasınız. İsterim ki insanlar hakikati görsünler, hakikati görmek istiyorlarsa asgariden yayınları izlesinler veya gelsinler burada birkaç saatlerini harcasınlar, hangi şartlarda bu çalışmaların yürütüldüğünü ve ne kadar başarılı bir çalışma yapıldığını da burada görmüş olsunlar." dedi.

Sosyal medyadaki olumsuz paylaşımlar hakkında açıklamada bulunan Bakan Süleyman Soylu ise, "Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanları devreye girdi. İnsanlar geceden itibaren burada uyumuyorlar ve herkes bir tek ağacın kurtarılması için çaba sarf ediyor. Onlarca helikopter, uçaklar ve yerden arazözler bir büyük mücadele ortaya koymaya çalışıyorlar. Bundan ne anlıyorlar, ne keyif alıyorlar bilmiyorum. Bundan keyif alanların akli dengelerinin kayıp olduğu çok net bir şekilde ortadadır. Bir histeri nöbetine tutulmuş durumdalar. Bundan bir an önce kurtulmalarını diliyoruz." dedi.

Soylu, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün tüm dezenformasyonlarla ve tüm yalan haberlerle alakalı ciddi bir şekilde tespitlerini yaptığını belirtti.

EGM'den sosyal medya paylaşımlarına inceleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili, dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen sosyal medya hesaplarının yöneticilerine işlem başlatıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 21 Haziran'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden, yangına müdahale edilmediği, otellere alan açmak için çıkarıldığı ve sabotaj söylemlerinin dolaşıma sokularak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı aktarıldı.

Kamuoyu üzerinde panik ve güvensizlik oluşturabilecek söylemlerin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot/proje hesaplar aracılığıyla yayıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Meydana gelen yangın olayı ile ilgili paylaşımlar incelenmiş ve 'halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten' hesaplar hakkında çalışma yapılmış olup, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır. Bahse konu olayla ilgili oluşturulan etiket ve bahsetmelerle ilgili bot hesapların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, #marmaris etiketi (hashtag) kullanılarak 22 bin 787 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş, bu hesapların yüzde 59,42'sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu yangın bölgesinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınlarına müdahale için gerekli ihalelerin zamanında yapılmadığını savundu. Marmaris yangınında son durum hakkında Armutalan Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkililerinden bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Geçen yılki yangınların ardından hükümete tedbir almaları çağrısında bulunduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "İhale açacaksanız zamanında açın. Efendim ne olacakmış, 2 Temmuz'dan sonra uçaklar gelecekmiş. Gece görüşü olan helikopter 2 Temmuz'dan sonra. Yani 2 Temmuz'a kadar biz ormanların yanmasını seyredecek miyiz ? Nasıl bir yönetimdir, nasıl bir anlayıştır, nasıl bir öngörüdür anlamış değilim. Buraya özellikle geldim. Bir yönetimin beceriksizliğini bütün dünya görsün diye geldim. Yahu ağaca da mı acımıyorsunuz, oradaki kurda, kuşa, kaplumbağalara, karıncalara da mı acımıyorsunuz? Neden önlem almadınız?" dedi.

İhalenin hangi gerekçeyle bitirilmediğini sorguladıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "5'li çeteye gelince 10 dakikada ihale biter. Dünyanın parasını verirler, 'ihale bitmiştir' derler. Yahu kardeşim bu ihale hangi gerekçeyle bitmiyor. Gece görüş sistemi yok. Kardeşim paranız yoksa çıkın deyin. Verin görevi bize, biz yapalım. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya. Ne yaptığını bilmeyen bir yönetim var. Milletin başına bela oldular. Bir an önce gitsinler. Keyif çatıyorlar. Üzülüyorum. Getirsinler sandığı 'biz yönetemiyoruz, beceremiyoruz' desinler. Bu ülke insan gibi yönetilsin, kendi çıkarları, ormanları, ağaçları, insanları korunsun artık ya. Yeter artık yani. Bıçak kemiğe dayandı. Yazık, günahtır. Şu manzarayı görüyorsunuz. Emin olun bir süre sonra bunlar kabahati rüzgarda bulacaklar. Kendilerinde bile değil. 'Efendim biz söndürecektik rüzgar esti' diyecekler. Bu konuda da maharetliler." ifadelerini kullandı.

Katar ve Azerbaycan'dan yangın söndürme çalışmalarına destek

Bakan Vahit Kirişçi, Marmaris yangını söndürme çalışmalarına katılmak üzere Katar'ın 3 helikopter, Azerbaycan'ın ise 1 uçak göndereceğini belirtti. Kirişçi, yangına müdahale eden hava araçlarının sayısının 45'ten 57'ye çıktığını vurguladı. Katar ve Azerbaycan'ın göndereceği hava araçları ile birlikte bu sayının 61'e çıkacağını söyleyen Kirişçi, 253 arazöz, 24 TOMA'nın da görevde olduğunu belirtti. Orman Genel Müdürlüğünden binin üstünde, AFAD'dan 1600 olmak üzere 2 bin 600'ün üzerinde personelin kahramanca sahada çalıştığını aktaran Kirişci, kendilerine destek veren sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti.