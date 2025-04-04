Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın: 6 kişi hastanede kaldırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sabah saatlerinde Marmaris–İçmeler yolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. Yangının, otelin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladığı ve kısa sürede otel odalarına sıçradığı bildirildi.

Yangını fark eden otel personelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarın ardından, bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında otelde konaklayan 680 kişinin tamamı tahliye edildi, dumandan etkilenen 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.