Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sabah saatlerinde Marmaris–İçmeler yolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. Yangının, otelin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladığı ve kısa sürede otel odalarına sıçradığı bildirildi.

Yangını fark eden otel personelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarın ardından, bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının büyüme riski nedeniyle, oteldeki müşteriler ve çalışanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Söndürme çalışmaları devam ediyor

Yangının otelin diğer alanlarına yayılmasını engellemek için ekipler yoğun mücadele verirken, bölgedeki orman işletme ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.