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Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına karadan 34 arazöz, 5 dozer, su tankeri, yangın söndürme işçileri, itfaiye ekipleri; havadan da 10 helikopter, 5 uçakla müdahale edildi.

Sahil güvenlik ekipleri de Marmaris Körfezi'nde hava araçlarının rahat su alabilmesi için güvenliği sağladı.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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