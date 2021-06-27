Marmaris'te orman yangını: 1 işçi hayatını kaybetti
Marmaris'te oteller ile yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan ve ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınabilen yangında alevlerin arasında kalan bir orman işçisi hayatını kaybetti.
İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çakın yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra çevre illerden gelen 7 helikopter, arazözler, dozerler, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alınan yangın yaklaşık 25 hektarlık orman alanında etkili oldu. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başladı.
Alevlerin arasında kalan bir orman işçisi öldü
Yangın söndürme çalışmaları sırasında Pamucak mevkisinde alevlerin arasında kalan işçilerden biri vefat etti.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden işçinin, Beldibi Yangın Söndürme ekibinde görevli Görkem Hasdemir (34) olduğu belirtildi.
Görkem Hasdemir'in yangına ilk müdahale eden 6 kişilik ekipte görevli olduğu kaydedilen açıklamada, rüzgarın ters dönmesiyle işçilerin alevler arasında kaldıkları bildirildi. Açıklamada, bölgeden 5 işçinin kaçmayı başardığı, Hasdemir'in alevlerin arasından çıkamadığı ifade edildi.
Hasdemir'in cenazesi ormanlık alandan alınarak Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Evli ve iki çocuk babası Hasdemir'in yarın Köyceğiz ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.
Köyceğiz'de yaşayan Hasdemir'in yangın sezonu süresince Marmaris'teki ilk müdahale ekibinde görev yaptığı öğrenildi.