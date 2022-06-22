Marmaris'te orman yangını 21. saatinde

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam 20.00 sıralarında başlayan yangın 21 saattir etkisini sürdürürken, ekiplerin söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Bördübet Koyu Adalar mevkiinde başlayan yangın rüzgarın şiddeti ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme ekipleri yapılan ihbardan sonra alevlere müdahaleye başlarken, havanın kararması ile karadan müdahale devam etti.

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte havadan müdahale başladı. 20 helikopter, 14 uçak ve yaklaşık bin 500 personel ile söndürme çalışmaları devam ederken, zaman zaman şiddetlenen rüzgar alevlerin büyümesine neden oldu. Sık ormanlık alanda etkili olan yangın kuzey yönünde yayılma gösterirken, ekiplerin gayretli çalışmaları 21 saatten bu yana devam ediyor.

Soruşturma başlatıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

Orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Amazon köyü Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 20.00 sıralarında başlayan yangının yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanında zarar oluşturduğunu bildirmişti.

Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının sürdüğü ormanlık alanda helikopterle incelemede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yangına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.