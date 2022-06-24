Marmaris'te orman yangınına müdahale sürüyor: AFAD'dan açıklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangın devam ediyor.

Gece boyunca alevlere karadan çok sayıda ekip ile müdahale edildi.

Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin önüne geçmek için güvenlik koridoru açtı.

Alevlere, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmaris'teki orman yangınına bin 204’ü Orman Genel Müdürlüğü (OGM) olmak üzere toplamda 3 bin 798 personelin müdahale ettiğini ve 435 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, Marmaris’te meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı OGM ile eşgüdüm halinde yürütüldüğü kaydedildi.

Çalışmalara destek verilmesi için AFAD, Dışişleri Bakanlığı, OGM arasında sağlanan koordinasyonla Katar’dan 3 helikopter ve 58 personel ile Azerbaycan’dan 1 amfibik uçak ve 10 personelin dün 21.00 itibarıyla Dalaman Havalimanına iniş yaptığı bildirilen açıklamada, bin 204’ü OGM olmak üzere toplamda 3 bin 798 personelin görev yaptığı kaydedildi. 43 helikopter, 13 uçak, 453 arazöz, 166 iş makinesi, 22 itfaiye aracı, 28 TOMA, 2 İHA olmak üzere, toplamda bin 148 aracın bölgede söndürme çalışmalarında bulunduğu belirtildi.

“Bölgede toplam 435 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir”

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, bölgede sıcaklığın en yüksek 34 derece, rüzgar hızının en düşük saatte 20 kilometre, en yüksek saatte 28 kilometre ve nem oranı en düşük yüzde 31, en yüksek yüzde 73 olması tahmin edilmektedir” denilerek meteorolojik verilere yer verilen AFAD açıklamasında, Marmaris’teki orman yangınına dair son durum rakamları şöyle paylaşıldı:

“Bölgede toplam 435 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Ayrıca 512 hayvan ve 52 aracın tahliyesi sağlanmıştır. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan talep edenler otelde misafir edilmektedir. SAKOM’dan alınan bilgiye göre, 23.06.2022 saat 20.40 itibarı ile yangından 29 kişi etkilenmiş olup 2 kişinin tedavisine devam edilmektedir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 8 personel ile hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir. 50 personel ve 16 platformlu araç görev yapmaktadır. Afet Enerji Grubu il genelinde enerji nakil hattı hasarı bulunmadığı ve elektrik verilemeyen mahalle bulunmadığı bilgisini iletmiştir. Yangın sahasında 9 personel görev yapmaktadır. Muhtemel arızalara karşı ekipler hazır bekletilmektedir. 6 mobil baz istasyonu oluşabilecek ihtiyacı karşılamak için sahada hazır beklemektedir.”

“Gelişmeleri takip ediyoruz”

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Bölgede 4 bin 360 kumanya, 20 bin 30 sıcak yemek, bin 490 ikram malzemesi, 5 bin 591 litre su dağıtımı yapılmıştır. 131 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. 22 Haziran 2022 tarihinden itibaren Muğla İli genelinde yangın afeti nedeniyle su kesintisi ya da basınç düşüklüğü yaşanan mahalle-mevkii bulunmamaktadır. Muğla Defterdarlığından 10 personel hazır şekilde sahada beklemektedir. Merkez Bölge Trafik ve bağlı istasyonlarına ait yangın bölgesi sorumluluk alanında ve güzergahlarda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışmaları için hazır beklemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”

Kocaeli'den destek

Kocaeli Büyükşehir, Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla 8 araç ve 16 personeli bölgeye gönderdi.

İki tır, iki iş makinesi, iki hizmet aracı, bir itfaiye aracı ve bir su tankeri ile Marmaris’teki yangın bölgesine intikal etti. Dün akşam saatlerinde hazırlıklarını hızlı bir şekilde tamamlayan ekipler yola çıktı. Büyükşehirin yanı sıra Körfez Belediyesi’nden personelin de katıldığı ekip, Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Hayvanlar için Balıkesir'den 3 araç gönderildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınından etkilenen hayvanlara bölgede müdahale edebilmek ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 3 aracı hazırlayıp ekipleriyle yola çıkardı.

Marmaris'e hareket eden araç ve ekiplerin gün içinde bölgeye ulaşarak çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yangın bölgesine ekip

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bölgeye 14 araç ve 32 personel gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi Bördübet bölgesindeki orman yangını söndürme çalışmalarına katılmak üzere İtfaiye Dairesi Başkanlığında 2 arazi tipi müdahale aracı, 2 arazöz ve 12 itfaiye personeli, ANFA'dan 3 su tankeri ve 6 personel, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığından 1 su tankeri ve 2 personel, Fen İşleri Dairesi Başkanlığından 1 dozer, 1 ekskavatör, 2 çekici, 1 araç ve 9 personel ile Deprem Dairesi Başkanlığından 1 araç ve 3 personel yola çıktı.

Toplam 14 araç ve 32 personelden oluşan ekip, saat 23.00 itibarıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığının merkez istasyonundan Muğla'ya hareket etti. (AA-İHA)