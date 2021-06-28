Marmaris'te yanan ormanlık alan yeniden ağaçlandırılacak

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Kurumlarla el ele verip yanan alanın küllerinden tekrar doğması için kampanya başlatacağız. Görkem Hasdemir adına hatıra ormanı oluşturmayı teklif edeceğiz.” dedi.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Ilıca Mevki'ndeki ormanlık arazide dün yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yangına, Muğla ve Marmaris Orman İşletmeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Marmaris Belediyesi, jandarma ve emniyet ekipleri müdahale etti. Sıcak hava ve rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahalede, sarp arazi nedeniyle güçlük çekildi. Alevlerin ortasında kalan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli Görkem Hasdemir hayatını kaybetti.

Marmaris Belediyesi, yangına müdahale eden söndürme ekipleri için bölgeye buz, su, yiyecek ve içecek takviyesi yaptı. Marmaris Belediye Başkanı Oktay da çalışmaları olay yerinde takip etti. Soğutma çalışmaları başlayana kadar bölgede kalan Oktay, “Marmaris olarak kara bir gün geçirdik. Yangın, büyük bir mücadele sonucunda söndürüldü. Ormanımızı korumak için canla başla mücadele eden kahraman itfaiyecilerimize, bir arkadaşlarını şehit veren orman işçilerimize, emniyet, jandarma ve belediye çalışanlarımıza, söndürme çalışmalarına destek veren halkımıza, yüreği bizimle atan herkese binlerce kez teşekkür ediyoruz.” dedi.

Görkem Hasdemir için taziye dileklerini ileten Oktay, “Birçok kişinin yangın bölgesinin geleceğine dair endişeleri olduğunu biliyoruz. Turizm bölgelerinde yangın olduğu zaman 'imara açılacak mı?' düşüncesi ortaya çıkar. Ama ben şunu söylüyorum: Yanan orman alanına herhangi bir inşaat ve yapı yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Asla imara açılmayacaktır. Kurumlarla el ele verip yanan alanın küllerinden tekrar doğması için kampanya başlatacağız. Görkem Hasdemir adına hatıra ormanı oluşturmayı teklif edeceğiz.” diye konuştu.