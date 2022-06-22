Marmaris'teki orman yangınına müdahale devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yangına yaklaşık 1600 kişi müdahale ediyor.

Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor.

OGM'den açıklama

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla 20 helikopter ile 14 uçağın Marmaris’teki yangına destek vermek amaçlı göreve başladığı kaydedildi.

Paylaşımda, “Günün ilk ışıklarıyla birlikte 20 helikopter, 14 uçak olmak üzere toplam 34 hava aracımız, sabaha kadar mücadele eden kara ekiplerimize destek vermek için göreve başladı” ifadeleri kullanılırken “Son ateş sönene kadar karada ve havada inançla mücadelemizi sürdüreceğiz.” mesajı verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için itfaiye ekibi ve iş makineleri gönderdi. (AA-İHA)