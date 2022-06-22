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Marmaris'teki orman yangınında bazı evler tahliye edildi

Marmaris'te dün akşam başlayan orman yangınında, Değirmenyanı mevkisindeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde çıkan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kuzey bölgelerde de etkili oluyor.

Bölgede Değirmenyanı mevkisinde Ahmediye Sokağı'ndaki 20 kadar ev, olası bir tehlikeye karşı boşaltıldı. Yerleşim yerindeki 68 kişi ile 13 büyükbaş, 16 küçükbaş, 10 tavuk ve araçlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Emniyet ile jandarma ekiplerince, bölgedeki evlerin yakınında bulunan ağaçlara yangının sıçramaması için TOMA'larla su sıkılıyor.

Yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.

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Marmaris'teki orman yangında 30 ev tahliye ediliyor

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