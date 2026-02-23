Mart ara tatil ne zaman?
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ara tatil için geri sayım devam ediyor. Yoğun ders programının ardından verilecek molanın takvimi, hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak konusu oldu. Mart ayı yaklaştıkça "Ara tatil ne zaman" sorusu da hızlanıyor.
Eğitim öğretim yılının yoğun temposu sürerken öğrenciler ve veliler ara tatil takvimine odaklandı. Okullarda verilecek kısa molanın tarihi sık sık sorgulanıyor. Günler ilerledikçe "Ara tatil ne zaman" sorusuna cevap aranıyor.
İkinci ara tatil ne zaman?
MEB'in paylaştığı 2025-2026 yılı eğitim öğretim takviminde mart ara tatilinin 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona ereceği belirtildi.
26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ