Mart ayı ara tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Milyonlarca öğrenci ve veli, eğitim takviminde yer alan ara tatil tarihlerini yakından takip ediyor. Yoğun ders temposunun ardından verilecek molanın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Günler ilerledikçe "Ara tatil ne zaman" sorusu da artıyor.
2025-2026 eğitim-öğretim yılının 2. ara tatili için geri sayım sürüyor. Öğrenciler dinlenme planları yaparken veliler de tatil takvimini netleştirmeye çalışıyor. Tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Ara tatil ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
İkinci ara tatil ne zaman?
MEB'in paylaştığı 2025-2026 yılı eğitim öğretim takviminde mart ara tatilinin 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona ereceği belirtildi.
26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
