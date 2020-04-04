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  • Mart ayında 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi

Mart ayında 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında mart ayında düzenlenen 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi.

Mart ayında 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi
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