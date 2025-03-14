Mart ayında şaşırtan sıcaklık! Dün 32 dereceyi gören il hangisi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurtta yaşanacak sıcak mart ayı günleri konusunda daha önce uyarıda bulunmuştu. Fakat yurdun bazı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları şaşırtıcı dereceleriyle dikkat çekiyor. Bu bölgelerden biri de, dün Türkiye'de en yüksek hava sıcaklığı 32 dereceyle Zonguldak'ın Devrek ilçesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde dün en yüksek hava sıcaklığı 32 dereceyle Devrek ilçesi olurken, en sıcak ikinci yer 31,4 dereceyle Samsun'un Bafra ilçesi, üçüncü yer ise 30,9 dereceyle Samsun'un Salıpazarı ve Tekkeköy ilçeleri oldu.