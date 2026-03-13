Marteniçka ne zaman çıkarılır?
1 Mart itibarıyla Marteniçkalar bileklere takıldı. Balkan geleneği olan Marteniçkaların ne zaman çıkarılacağı ise gündemdeki yerini koruyor. Bu geleneği sürdüren vatandaşlar şimdi "Marteniçka ne zaman çıkarılır" sorusuna cevap arıyor.
Beyaz (uzun ömür) ve kırmızı (sağlık/güç) renkleriyle bilinen Marteniçkalar bileklerde... Bu süslü bilekliklerin çıkarılma tarihi yoğun bir şekilde araştırılıyor. Vatandaşlar konu hakkında bilgi almak amacıyla "Marteniçka ne zaman çıkarılır" sorusuna başvuruyor.
Marteniçka çıkarılma tarihi kültüre göre değişiyor. Yaygın inanışa göre Marteniçkalar ilk leylek görüldüğünde çiçek açan bir ağaca bağlanıyor.
Bazıları ise 31 Mart'a kadar bu bileklikleri takarlar.
